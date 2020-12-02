Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.863.395.964
|1,07
|Bim Mağazalar
|42.564.720.000
|7,92
|Ford Otosan
|42.039.018.000
|8,81
|ASELSAN
|41.108.400.000
|2,55
|Ereğli Demir Çelik
|40.600.000.000
|1,01
|Enka İnşaat
|40.488.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|39.018.000.000
|0,65
|Turkcell
|33.748.000.000
|1,66
|Akbank
|32.812.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.509.796.600
|0,47
|Türk Telekom
|27.230.000.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.172.212.826
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|25.056.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.539.404.800
|2,44
|Şişe Cam
|21.381.234.112
|0,98
|Sabancı Holding
|20.995.756.450
|0,58
|Arçelik
|19.136.622.766
|1,51
|Vakıflar Bankası
|18.356.425.703
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.960.200.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|16.950.500.000
|29,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)