Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.367.216.115
|1,04
|Bim Mağazalar
|42.807.600.000
|7,96
|ASELSAN
|40.014.000.000
|2,48
|Enka İnşaat
|39.760.000.000
|0,81
|Ford Otosan
|38.951.010.000
|8,16
|Ereğli Demir Çelik
|38.780.000.000
|0,96
|Garanti Bankası
|37.338.000.000
|0,62
|Turkcell
|33.044.000.000
|1,63
|Akbank
|31.928.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|29.519.803.200
|0,46
|Türk Telekom
|26.565.000.000
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.496.448.724
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|23.896.000.000
|1,09
|Tüpraş
|23.213.859.840
|2,40
|Şişe Cam
|20.829.855.582
|0,95
|Sabancı Holding
|20.199.998.917
|0,56
|Arçelik
|18.528.467.381
|1,46
|Vakıflar Bankası
|17.926.807.229
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|17.100.800.000
|30,12
|Türk Hava Yolları
|15.966.600.000
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)