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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:34:26 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.367.216.1151,04
Bim Mağazalar42.807.600.0007,96
ASELSAN40.014.000.0002,48
Enka İnşaat39.760.000.0000,81
Ford Otosan38.951.010.0008,16
Ereğli Demir Çelik38.780.000.0000,96
Garanti Bankası37.338.000.0000,62
Turkcell33.044.000.0001,63
Akbank31.928.000.0000,54
İş Bankası (C)29.519.803.2000,46
Türk Telekom26.565.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bankası24.496.448.7240,52
İskenderun Demir Çelik23.896.000.0001,09
Tüpraş23.213.859.8402,40
Şişe Cam20.829.855.5820,95
Sabancı Holding20.199.998.9170,56
Arçelik18.528.467.3811,46
Vakıflar Bankası17.926.807.2290,41
Gübre Fabrikaları17.100.800.00030,12
Türk Hava Yolları15.966.600.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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