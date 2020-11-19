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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:44:26 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 733 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.341.857.1341,04
Bim Mağazalar42.686.160.0007,94
ASELSAN41.313.600.0002,56
Ereğli Demir Çelik40.810.000.0001,01
Ford Otosan40.635.378.0008,51
Enka İnşaat40.320.000.0000,82
Garanti Bankası36.708.000.0000,61
Turkcell34.826.000.0001,72
Akbank32.084.000.0000,54
İş Bankası (C)30.329.797.8000,47
Türk Telekom26.495.000.0002,47
Yapı ve Kredi Bankası24.411.978.2110,52
İskenderun Demir Çelik24.157.000.0001,10
Tüpraş21.949.242.8802,27
Sabancı Holding20.995.756.4500,58
Şişe Cam20.278.477.0520,93
Arçelik18.866.331.4841,49
Vakıflar Bankası18.278.313.2530,41
Türk Hava Yolları16.090.800.0000,37
Coca Cola İçecek14.982.439.0601,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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