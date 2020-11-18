Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.925.113.686
|1,05
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|7,85
|ASELSAN
|40.926.000.000
|2,54
|Ford Otosan
|40.635.378.000
|8,51
|Enka İnşaat
|40.544.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|39.235.000.000
|0,98
|Garanti Bankası
|36.708.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.694.000.000
|1,71
|Akbank
|32.292.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.779.794.800
|0,48
|Türk Telekom
|26.740.000.000
|2,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.736.214.108
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|23.142.000.000
|1,06
|Tüpraş
|21.849.075.200
|2,26
|Sabancı Holding
|21.118.180.686
|0,58
|Şişe Cam
|20.339.741.333
|0,93
|Arçelik
|19.190.681.022
|1,51
|Vakıflar Bankası
|18.395.481.928
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.021.800.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|14.740.786.817
|1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)