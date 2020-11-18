  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:38:00 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.925.113.6861,05
Bim Mağazalar42.200.400.0007,85
ASELSAN40.926.000.0002,54
Ford Otosan40.635.378.0008,51
Enka İnşaat40.544.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik39.235.000.0000,98
Garanti Bankası36.708.000.0000,61
Turkcell34.694.000.0001,71
Akbank32.292.000.0000,55
İş Bankası (C)30.779.794.8000,48
Türk Telekom26.740.000.0002,49
Yapı ve Kredi Bankası23.736.214.1080,51
İskenderun Demir Çelik23.142.000.0001,06
Tüpraş21.849.075.2002,26
Sabancı Holding21.118.180.6860,58
Şişe Cam20.339.741.3330,93
Arçelik19.190.681.0221,51
Vakıflar Bankası18.395.481.9280,42
Türk Hava Yolları16.021.800.0000,36
Coca Cola İçecek14.740.786.8171,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak
Gündem

Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs kısıtlamaları İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede,..
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay