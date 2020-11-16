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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:38:17 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 739 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.537.088.6771,11
Ford Otosan42.986.475.0009,01
ASELSAN42.066.000.0002,61
Bim Mağazalar41.927.160.0007,80
Enka İnşaat41.216.000.0000,84
Ereğli Demir Çelik39.515.000.0000,98
Garanti Bankası38.052.000.0000,63
Turkcell35.706.000.0001,76
Akbank33.332.000.0000,57
İş Bankası (C)31.499.790.0000,49
Türk Telekom27.755.000.0002,59
Yapı ve Kredi Bankası24.834.330.7750,53
İskenderun Demir Çelik23.345.000.0001,07
Tüpraş22.612.853.7602,34
Sabancı Holding22.179.190.7300,61
Şişe Cam21.074.912.7060,97
Arçelik19.244.739.2781,52
Vakıflar Bankası18.825.100.4020,43
Türk Hava Yolları16.063.200.0000,37
Coca Cola İçecek15.211.372.7641,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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