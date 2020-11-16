Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 739 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.537.088.677
|1,11
|Ford Otosan
|42.986.475.000
|9,01
|ASELSAN
|42.066.000.000
|2,61
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|7,80
|Enka İnşaat
|41.216.000.000
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|39.515.000.000
|0,98
|Garanti Bankası
|38.052.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,76
|Akbank
|33.332.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|31.499.790.000
|0,49
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.834.330.775
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|23.345.000.000
|1,07
|Tüpraş
|22.612.853.760
|2,34
|Sabancı Holding
|22.179.190.730
|0,61
|Şişe Cam
|21.074.912.706
|0,97
|Arçelik
|19.244.739.278
|1,52
|Vakıflar Bankası
|18.825.100.402
|0,43
|Türk Hava Yolları
|16.063.200.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|15.211.372.764
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)