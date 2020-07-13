Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 370 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.733.241.602
|1,12
|Bim Mağazalar
|42.807.600.000
|9,15
|Aselsan
|36.867.600.000
|2,56
|Turkcell
|36.014.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|34.160.000.000
|0,86
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|31.150.000.000
|0,93
|Akbank
|30.472.000.000
|0,57
|Türk Telekom
|28.560.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|26.125.249.500
|6,50
|İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,41
|Tüpraş
|22.024.368.640
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|21.576.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.489.056.225
|0,58
|Sabancı Holding
|19.036.968.676
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.518.600.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|14.892.132.867
|0,45
|Şişe Cam
|14.152.500.000
|0,98
|Arçelik
|13.852.428.203
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)