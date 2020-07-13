Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 359 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.048.549.129
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.018.240.000
|8,98
|Aselsan
|36.708.000.000
|2,55
|Turkcell
|35.860.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|34.104.000.000
|0,85
|Garanti Bankası
|33.138.000.000
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|30.625.000.000
|0,91
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|25.984.885.500
|6,47
|İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,41
|Tüpraş
|21.698.823.680
|2,04
|İskenderun Demir Çelik
|21.286.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.512.688.466
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,57
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.449.600.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|14.718.968.531
|0,45
|Şişe Cam
|14.175.000.000
|0,98
|Arçelik
|13.744.311.690
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)