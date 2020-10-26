Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 593 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.625.440.000
|8,44
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|ASELSAN
|38.896.800.000
|2,59
|Koç Holding
|36.795.880.706
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|35.210.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|35.091.000.000
|7,35
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,76
|Garanti Bankası
|28.434.000.000
|0,49
|Akbank
|25.272.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,01
|Şişe Cam
|19.298.248.554
|1,26
|Tüpraş
|19.094.464.000
|1,88
|Arçelik
|18.785.244.099
|1,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,38
|Sabancı Holding
|16.588.483.959
|0,48
|Vakıflar Bankası
|15.036.646.586
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.830.000.000
|3,89
|Sasa Polyester
|13.412.800.000
|4,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)