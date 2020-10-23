Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 667 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.566.600.000
|8,63
|ASELSAN
|41.496.000.000
|2,77
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|Koç Holding
|38.266.701.575
|0,94
|Turkcell
|36.322.000.000
|1,86
|Ereğli Demir Çelik
|34.895.000.000
|0,87
|Ford Otosan
|34.318.998.000
|8,27
|Garanti Bankası
|29.568.000.000
|0,51
|Akbank
|26.312.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|24.614.835.900
|0,39
|İskenderun Demir Çelik
|22.562.000.000
|1,03
|Şişe Cam
|20.983.016.285
|1,37
|Tüpraş
|19.920.847.360
|1,97
|Arçelik
|18.825.787.791
|1,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,43
|Sabancı Holding
|17.261.817.256
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.365.800.000
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.860.000.000
|3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)