Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 624 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.746.880.000
|8,47
|ASELSAN
|41.496.000.000
|2,77
|Enka İnşaat
|40.152.000.000
|0,92
|Koç Holding
|37.277.701.335
|0,92
|Turkcell
|35.948.000.000
|1,84
|Ereğli Demir Çelik
|34.125.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|30.336.169.500
|7,31
|Garanti Bankası
|30.030.000.000
|0,52
|Akbank
|26.988.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|23.984.840.100
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.069.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|21.197.441.269
|1,39
|Tüpraş
|20.521.853.440
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,41
|Sabancı Holding
|17.323.029.374
|0,50
|Arçelik
|17.244.583.792
|1,61
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.862.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.068.500.000
|5,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)