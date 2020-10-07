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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:52:16 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 571 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 42.316.800.000 2,82
Bim Mağazalar 41.836.080.000 8,29
Enka İnşaat 40.824.000.000 0,93
Koç Holding 36.770.521.725 0,90
Turkcell 34.760.000.000 1,78
Ereğli Demir Çelik 33.565.000.000 0,94
Ford Otosan 29.476.440.000 7,10
Garanti Bankası 29.442.000.000 0,51
Akbank 26.364.000.000 0,46
Türk Telekom 25.480.000.000 2,38
İş Bankası (C) 23.579.842.800 0,37
İskenderun Demir Çelik 21.721.000.000 1,12
Şişe Cam 20.492.902.036 1,34
Tüpraş 20.096.140.800 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Sabancı Holding 17.037.372.824 0,49
Arçelik 16.433.709.946 1,53
Vakıflar Bankası 15.895.883.534 0,36
Türk Hava Yolları 14.697.000.000 0,36
Sasa Polyester 13.993.800.000 5,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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