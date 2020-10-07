Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 571 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.316.800.000
|2,82
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|8,29
|Enka İnşaat
|40.824.000.000
|0,93
|Koç Holding
|36.770.521.725
|0,90
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|33.565.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|29.476.440.000
|7,10
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.480.000.000
|2,38
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|21.721.000.000
|1,12
|Şişe Cam
|20.492.902.036
|1,34
|Tüpraş
|20.096.140.800
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|17.037.372.824
|0,49
|Arçelik
|16.433.709.946
|1,53
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.697.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.993.800.000
|5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)