Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 519 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|8,20
|ASELSAN
|37.848.000.000
|2,52
|Koç Holding
|37.683.445.023
|0,93
|Enka İnşaat
|36.288.000.000
|0,83
|Turkcell
|31.966.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.345.000.000
|0,85
|Ford Otosan
|28.932.529.500
|6,97
|Garanti Bankası
|28.770.000.000
|0,50
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|19.995.973.120
|1,97
|İskenderun Demir Çelik
|19.401.000.000
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.364.558.233
|0,37
|Sabancı Holding
|16.057.978.937
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.503.800.000
|0,36
|Arçelik
|13.987.573.844
|1,30
|Şişe Cam
|13.860.000.000
|0,91
|Halkbank
|13.111.013.986
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)