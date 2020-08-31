  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:28:32 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 511 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.714.640.000 8,26
Koç Holding 38.723.163.224 0,95
ASELSAN 37.437.600.000 2,50
Enka İnşaat 36.064.000.000 0,82
Turkcell 32.142.000.000 1,65
Ereğli Demir Çelik 31.115.000.000 0,87
Ford Otosan 30.002.805.000 7,23
Garanti Bankası 28.896.000.000 0,50
Akbank 25.896.000.000 0,45
Türk Telekom 24.150.000.000 2,25
İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,36
Tüpraş 20.534.374.400 2,03
İskenderun Demir Çelik 19.894.000.000 1,03
Yapı ve Kredi Bankası 17.316.455.132 0,39
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Sabancı Holding 15.976.362.780 0,46
Türk Hava Yolları 14.945.400.000 0,37
Arçelik 14.487.612.715 1,35
Şişe Cam 13.680.000.000 0,90
Sasa Polyester 13.031.000.000 4,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı