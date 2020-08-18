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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:27:58 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 40.834.800.000 2,83
Bim Mağazalar 40.803.840.000 8,72
Koç Holding 38.190.624.633 0,94
Enka İnşaat 36.568.000.000 0,83
Turkcell 32.978.000.000 1,69
Ford Otosan 30.441.442.500 7,34
Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 0,84
Garanti Bankası 29.694.000.000 0,51
Akbank 26.208.000.000 0,46
Türk Telekom 23.870.000.000 2,23
İş Bankası (C) 22.139.852.400 0,35
Tüpraş 20.421.685.760 2,02
İskenderun Demir Çelik 19.633.000.000 1,02
Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,41
Vakıflar Bankası 16.403.614.458 0,38
Sabancı Holding 16.241.615.291 0,47
Türk Hava Yolları 15.387.000.000 0,38
Arçelik 14.825.476.818 1,38
Şişe Cam 13.410.000.000 0,88
Koza Altın 12.718.500.000 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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