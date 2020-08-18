Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|40.834.800.000
|2,83
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|8,72
|Koç Holding
|38.190.624.633
|0,94
|Enka İnşaat
|36.568.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.978.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|30.441.442.500
|7,34
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.694.000.000
|0,51
|Akbank
|26.208.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,23
|İş Bankası (C)
|22.139.852.400
|0,35
|Tüpraş
|20.421.685.760
|2,02
|İskenderun Demir Çelik
|19.633.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.403.614.458
|0,38
|Sabancı Holding
|16.241.615.291
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.387.000.000
|0,38
|Arçelik
|14.825.476.818
|1,38
|Şişe Cam
|13.410.000.000
|0,88
|Koza Altın
|12.718.500.000
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)