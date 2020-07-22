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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:29:56 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 437 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.302.138.934 1,11
Bim Mağazalar 43.080.840.000 9,21
ASELSAN 37.414.800.000 2,59
Turkcell 36.058.000.000 1,93
Enka İnşaat 36.008.000.000 0,90
Garanti Bankası 33.474.000.000 0,61
Akbank 30.264.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 29.365.000.000 0,88
Türk Telekom 28.315.000.000 2,85
Ford Otosan 27.248.161.500 6,78
İş Bankası (C) 23.894.840.700 0,41
Tüpraş 21.711.344.640 2,05
İskenderun Demir Çelik 20.880.000.000 1,16
Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47
Vakıflar Bankası 19.371.887.550 0,58
Sabancı Holding 18.792.120.205 0,57
Türk Hava Yolları 16.242.600.000 0,39
Halkbank 14.694.230.769 0,45
Arçelik 14.284.894.254 1,45
Şişe Cam 14.130.000.000 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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