Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 437 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.302.138.934
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|9,21
|ASELSAN
|37.414.800.000
|2,59
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|36.008.000.000
|0,90
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.365.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|27.248.161.500
|6,78
|İş Bankası (C)
|23.894.840.700
|0,41
|Tüpraş
|21.711.344.640
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.371.887.550
|0,58
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.242.600.000
|0,39
|Halkbank
|14.694.230.769
|0,45
|Arçelik
|14.284.894.254
|1,45
|Şişe Cam
|14.130.000.000
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)