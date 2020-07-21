Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 407 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.302.138.934
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.111.200.000
|9,21
|ASELSAN
|36.867.600.000
|2,56
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|35.840.000.000
|0,90
|Garanti Bankası
|33.348.000.000
|0,61
|Akbank
|30.160.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.435.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|27.020.070.000
|6,73
|İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,41
|Tüpraş
|21.636.218.880
|2,04
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.293.775.100
|0,58
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,39
|Halkbank
|14.644.755.245
|0,44
|Şişe Cam
|14.220.000.000
|0,98
|Arçelik
|14.082.175.792
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)