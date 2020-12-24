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Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:08:13 -
Borsa rekor seviyeyi gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 1.423,54 puana yükselirken, 1.425,36 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,88 puan artışla 1.423,54 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.425,36 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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