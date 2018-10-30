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Borsa piyasaya yükselişle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 değer kazancıyla 90.883,69 puandan başladı.

30 Ekim 2018 Salı 10:21
Borsa piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 342,16 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.883,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile ticaret oldu. 

Dün, yurt içi piyasalarda resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, cuma günü dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,42 azalışla 90.541,53 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Brezilya’da seçim sürecinin sona ermesi ve sandıktan serbest ekonomi yanlısı Jair Bolsonaro’nun çıkmasının gelişen piyasalar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin iyimserlik ve gerileyen döviz kurlarının da yurt içi piyasalarda alımları desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000-95.000 bandının kısa vadede etkili olabileceğini, gün içinde ise 92.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:21
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