Borsa kritik seviyeyi gözünü kestirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 59,60 puan azalışla ve yüzde 0,76 değer kaybederek 7.801,29 puanla güne başladı. Gün genelinde satıcılı seyreden Endeks kapanışa doğru alımlarla kayıplarını kapamaya çalışsa da yeterli olmadı. Düşüşte en ön sırada Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve aracı kurumlar yer alırken, pozitif fiyatlamada ise ilk sırayı Sigortacılık Endeksi ve Spor Endeksi aldı. Endeksler arasında sık işlem yapılan Holding, Ulaştırma ve Bankacılık ise negatif olarak günü tamamladılar.

İç piyasa dinamikleri gözlemlendi

TÜİK verilerine göre dış ticaret haddi, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine 14 puan artarak 86,3 olurken ağustos ayına göre düştü. İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

Toplam işlem hacmi

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalırken, ithalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,25 düşüş ile 7.841,46 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.738,66 olur iken, en yüksek seviye 7.885,74oldu. Toplam işlem hacmi 86,2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksi 7808 bandında hareket ederken psikolojik eşik olarak 8000 bandı göze kestirilmiş durumda. Keza borsa yatırımcısı da bu algıya odaklandı.