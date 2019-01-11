Borsa İstanbul'u işgal davasında cezalar onandı

Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.

Ceza Dairesi, 2 sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve şehitler Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten öldürmek" suçlarından verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen 319 yıl 10'ar ay hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza Dairesinin kararıyla 2 sanık hakkındaki hapis cezaları onanmış oldu.