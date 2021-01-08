Borsa İstanbul yatırımcı sayısında da rekor kırdı

Yerli gerçek yatırımcı sayısı aralık ayında 103 bin 204 artarken, 2020’nin tamamında 782 bin 367 kişi pay piyasalarıyla tanıştı. Böylece pay piyasalarındaki yerli gerçek yatırımcı sayısı 2020’de aylık ortalama 65 bin 200 artarak toplam 1 milyon 970 bin 245’e, portföy değeri de 210 milyar 312 milyar liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Rakamlar çarpıcı

Bu dönemde yabancı yatırımcı sayısı 351 artışla 11 bin 964 şeklinde gerçekleşti. MKK verilerine göre aralıkta Borsa İstanbul’da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 8,1 artışla 742 milyar 455 milyon liraya çıktı. Yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföy değeri yüzde 12,1 artışla 380 milyar 788 milyon lira, yabancı gerçek ve tüzel yatırımcılarınki ise yüzde 4,2 yükselişle 361 milyar 667 milyon lira oldu.

Yabancı ilgisi artıyor

Analistler; gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması, halka arzların yüksek getiri sağlaması, faiz seviyelerinin rekor seviyelere düşmesi ve pandemi sebebiyle evden çalışanların sayısının artmasının yerli yatırımcıları sermaye piyasalarına yönlendiren en önemli etkenler arasında olduğunu söyledi. Kasımda ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte yabancı yatırımcının da Borsa İstanbul’a ilgisinin arttığını bildiren analistler, bu eğilimin aralıkta da devam ettiğine dikkati çekti.