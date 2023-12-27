Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 7.260,44 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Ekonomi
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