  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu düğmeye bastı

‘Sadece 1 günlüğüne’ deyince kum torbasına çevirdiler! Özgür Demirtaş feministlerin hışmına uğradı

İşte Sözcü gazetesinin ikiyüzlülüğü... Faiz karşıtı gibi görünüp, faiz lobisine hizmet!

Dost ülkeden flaş Türkiye açıklaması: Zor zamanlarımızda yanımızda oldunuz

Said Nursi yaşasaydı CHP ile işbirliği yapabilirsiniz der miydi?

Bu kaçıncı halt edişin Ömer Faruk Eminağaoğlu? İstanbul Sözleşmesi'ni isteyen azılı İslam karşıtının sicili kabarık

ABD'den Türkiye açıklaması

Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya tarihi sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Ekonomi Borsa İstanbul artıya geçti
Ekonomi

Borsa İstanbul artıya geçti

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan Borsa İstanbul, öğleden sonra artıya geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:41:00 -
Borsa İstanbul artıya geçti

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

Toparlanma sürecine girdi

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

Öğleden sonra artıya geçti

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğleden sonra artıya geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun
Medya

CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu Ahmet Hakan'a "PKK propagandası yapı..
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Merkez Bankası ve dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay