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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:01:04 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 artışla 1.085,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,69 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.085,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,49 değer kaybıyla 1.083,83 puandan tamamladı.

Analistler, bu haftanın gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin öne çıktığını bildirdi.

Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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