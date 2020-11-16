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Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:34:00 -
Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 13,41 puan ve yüzde 1,04 yükselerek 1.304,70 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1.56, holding endeksi ise yüzde 0.88 arttı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en yüksek kazanç yüzde 3,63 ile orman, kağıt ve matbaa oldu.

Geçtiğimiz hafta Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni bir dönem" açıklamasının ardından Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. USD / TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteğiyle işlem hacminde rekorlar kıran Borsa İstanbul, 1.303,81 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksi Cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 8,33 artışla haftayı 1.291,29 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısında yatırımcıların odağı olacağını belirten Naci Ağbal, Türk lirasının varlığında görülen olumlu seyrin devam edeceğini söyledi.

Asya'da bugün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde olmasının ardından analistler, ABD'de iç bütçe dengesi ve New York Fed sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmasının da takip edileceğini söylüyor. Endekste 1.340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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