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Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02 azalışla 102.575,19 puandan başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:30
Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 24,04 puan ve yüzde 0,02 azalışla  102.575,19 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken,  holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 0,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile gıda,  içecek oldu.

Cuma günü, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 29 Kasım  2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 101.548,50 puana kadar gerileyen BIST 100  endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt  dışında ise Almanya'da inşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro  Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden çıkacak  haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın üzerinde tutunması  durumunda tepki alımlarının güçlenebileceğini, bu seviyenin altında ise 101.300  desteğinin öne çıkacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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