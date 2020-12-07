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Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:03:10 -
Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 azalışla 1.329,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,30 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 1.329,58 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,16 değer kazanarak 1.330,87 puanla tüm zamanların en yüksek hafta kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları, yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bu haftanın veri gündeminde; yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba günü Çin'de enflasyon ve perşembe günü ABD'de enflasyon ile cuma günü yurt içinde cari işlemler dengesi verilerinin öne çıktığını belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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