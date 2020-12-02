  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:12:29 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 1.335,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,09 puan artışla 1.335,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, öğleden sonra ABD'de özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor
Yaşam

Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan ekipler, vatandaşların 'işten yeni çıktım' yalanını affet..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay