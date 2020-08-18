Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,02 değer kazanarak 1.097,26 puana çıktı.



Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,05 puan artarak 1.097,26 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren bulunmazken, en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor oldu.



Analistler, öğleden sonra Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberler ile ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.