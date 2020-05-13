Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 100.433,44 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 817,56 puan artarak 100.433,44 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin aşılması durumunda 102.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 97.200 desteğinin ise güçlendiğini söyledi.