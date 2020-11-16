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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:14:55 -
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazanarak 1.300,62 puana yükselirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.309,98 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,33 puan artışla 1.300,62 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürerek 1.309,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 1.300 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası geçen hafta artan Türk lirası varlıklara ilginin, yeni haftanın ilk gününde de devam ettiğini bildirdi.

Öğleden sonra, ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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