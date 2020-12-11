Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 1.352,46 puana geriledi.

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,90 puan azalışla 1.352,46 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile spor oldu.

Analistler, Brexit belirsizliği ile Avrupa borsalarının yüzde 1'e yaklaşan düşüşler kaydettiğini belirterek, dün rekor seviyeyi gören Borsa İstanbul'da da kar satışlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Günün ilk yarısında döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki alımları sınırladığına dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.