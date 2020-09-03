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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:09:02 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 1.081,88 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,02 puan azalarak 1.081,88 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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