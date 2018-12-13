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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.335,42 puan ve yüzde 1,48 artarak 91.386,52 puana çıktı

13 Aralık 2018 Perşembe 18:17
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kazancıyla 91.386,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.335,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü 91.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Fitch Ratings, 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirirken, not görünümünü de "negatif" olarak açıklamıştı.

Yurt dışında ise Avrupa'da aralık ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile bugün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:17
  1. BIST
  2. Piyasalar

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