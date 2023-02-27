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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak günü 5.197,44 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 18:37:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,21 ve holding endeksi yüzde 3,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,42 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla küresel piyasaların haftanın ilk gününde dalgalı bir seyir izlediğini söyledi.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi, toptan eşya stoklarının öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti.
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