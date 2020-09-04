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Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:18:24 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 1.086,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi, yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


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