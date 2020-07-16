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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:20:29 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 118.807,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.066,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret etti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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