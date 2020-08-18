  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:21:22 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazancıyla günü 1.092,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumu..
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı