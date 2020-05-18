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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:18:51 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.214,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına işaret eden veriler ve Avrupa'da karantina tedbirlerinin azaltılmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkeyi yeniden açıyoruz" paylaşımının piyasalarda risk iştahını artırdığını bildirdi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki sert yükselişlere paralel değer kazanan BIST 100 endeksinin, gün içinde en yüksek 102.224,52 puanı gördüğünü dile getiren analistler, yarınki tatil sonrası Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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