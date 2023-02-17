  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…

Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık hamle! Parayı oraya yatırma kararı aldılar

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Faşist Ümit Özdağ’ın izinde! Davutoğlu’ndan akılalmaz iftira

Skandal iddia! İsrail arama kurtarma ekibi yanında taşımak istedi, Türkiye reddetti

Bundan sonra yasal süreç işleyecek! Ak Partili isim görevden el çektirildi

Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Dikkat! 84 bin 726 bina yıkılacak!

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlar devam ediyor! Ruslar, izni verdik: Çok büyük, önemli 3 şok gelişme
Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazanarak günü 5.026,83 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:34:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,08 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,70 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23