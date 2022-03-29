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Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 19:03:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 41,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde arttı.

İstanbul'da, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşme sonrasında iki heyet temsilcileri de görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpülediğini bildirdi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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