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Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:22:31 -
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.353,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.

1.353,36 puanla tam zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç konumunda olduğunu 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da 1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 34,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32,2 milyar dolar ile 36 milyar dolar arasında yer aldı.

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