Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 45,15 puan düşerken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,64 düştü ve holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ticaret yüzde 0,92 ile en karlı, yüzde 5,46 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, son rallinin ardından bugün etkisini artıran kar satışları ile yüzde 3,40 düşmesine rağmen ayı Ekim sonuna göre yüzde 15,39 artışla tamamladı.

Endeks böylece 11 yılın en yüksek aylık artışını elde etti

Analistler, yarın imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yurtdışında açıklanacağını belirterek, imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki sunumunun takip edileceğini belirterek, teknik olarak dikkat çekti. BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin dirençli olduğu ve 1.265 puanın desteklendiği görüldü.