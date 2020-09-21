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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kaybıyla günü 1.087,03 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:28:00 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 24,94 puan düşerken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 2,40 düştü. Sektör endeksleri arasında spor, yüzde 8,04 ile en çok kazanan, en çok gerileyen yüzde 4,47 ile madencilik oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarına paralel olarak düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Türkiye'de tüketici güven endeksinin yarın takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı'nın Senato'da yapacağı sunumlar, Euro Bölgesi'ne olan tüketici güveni ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri BIST 100 endeksinde takip edilecektir. 1.085 seviyesinin destek olduğunu ve 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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