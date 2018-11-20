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Borsa, günü düşüşle kapattı

Borsada BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,05 değer kaybıyla 91.686,35 puandan tamamladı.

20 Kasım 2018 Salı 21:08
Borsa, günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,05 değer kaybıyla 91.686,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.884,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi de yüzde 4,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 91.545,81 puana kadar gerilemesinin ardından 91.500-92.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve 2, el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:08
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