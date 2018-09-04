THY - Konya
0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 93.189,27 puandan tamamladı.

04 Eylül 2018 Salı 18:20
Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 726,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 94.589,11 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek 93.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar ile ABD'de ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yarın akşam saatlerinde yapacakları konuşmaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:20
  1. Borsa İstanbul
  2. ABD
  3. BIST 100
  4. Fed
  5. ABD Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Battı' denen şirkete milyarlarca dolar akacak
    1. 'Battı' denen şirkete milyarlarca..
    2. Beştepe'de Suriye Koordinasyon..
    3. Belarus'tan açıklama geldi: Türk..
    4. Apple'ın merak edilen yeni tasarımı..
    5. Destici'den ittifak açıklaması: Bu..
    6. Erkekler hastalanınca çok nazlı oluyor!
    7. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    8. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    9. Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu
    10. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu..
    11. 40 yıllık hatırı kadar zararı da var!
    12. 'Pembe ayıcıklı' Buse yakalandı:..
    13. Durdurulan 2 araçtan binlerce litre..
    14. Kasık ağrısı hastalık belirtisi!
    15. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    16. Başkan Erdoğan'dan telefon görüşmesi
    17. Borsa günü düşüşle kapattı
    18. Doğum için 136 milyar dolar harcadılar
    19. Borsa günü düşüşle kapattı
    20. BDDK uyardı! Dolandırıcıların bu..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Çakal Carlos'tan korkutan uyarı: Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıyorlar
    Çakal Carlos'tan korkutan uyarı: Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıyorlar
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti