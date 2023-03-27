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Aktüel Borsa günü düşüşle kapattı
Aktüel

Borsa günü düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:52:00 -
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kaybederek günü 4.997,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 46,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,41 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,01 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi, dış ticaret dengesi, konut fiyat endeksi ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
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