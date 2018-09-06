Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 330,76 puan ve yüzde 0,36 artışla 93.121,74 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 0,77 ile metal ana sanayi oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 92.370,79 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 92.790,99 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik ve siyasi gerilimin azalsa da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.