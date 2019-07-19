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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,80’lik yükselişle başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,80’lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,80’lik yükselişle başladı. Endeks, 816,13 puanlık artışla 102 bin 382 puandan açıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:30
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