Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1.403,10 puana yükseldi ve bir önceki kapanışa göre 10,66 puan ve yüzde 0,77 kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 1,04 arttı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken orman, kağıt ve matbaacılık yüzde 1,09 ile en karlıları oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.392,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugünkü yurt içi kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.